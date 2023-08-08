ЗСУ продовжують наступ на трьох напрямках фронту, - Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час телемарафону.
"Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - сказав він.
За його словами, на Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.
Водночас противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, Мар'їнки, південно-східніше Малої Токмачки та північніше Роботиного. "Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - повідомив Ковальов.
Крім того, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. "Противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби. Тут тривають важкі бої", - додав він.
Контрнаступ ЗСУ почався на початку червня 2023 року. Їм, зокрема, вдалося досягти успіху на південному сході, де вони деокупували низку населених пунктів.
Водночас, частина сил перебуває в обороні, оскільки російська армія також намагається наступати та зосередила велике угруповання на Лимано-Куп'янському напрямку.
Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, українські військові протягом минулого тижня змогли стримати усі спроби наступу росіян і не дали їм просунутися.