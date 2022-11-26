Без еды и подготовки. Проблемы мобилизованных раскалывают информпространство РФ, - ISW

Сообщения о плохом снабжении мобилизованных раскалывают российское информационное пространство, обнажая противоречия между нарративами местных военкоров, "ЧВК Вагнера" и реальными усилиями государства по смягчению проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Так, мобилизованные военнослужащие из Серпухова Московской области заявили 23 ноября, что российское военное командование отправило их в бой без надлежащей подготовки, обмундирования и защитного снаряжения, что привело к массовым потерям.

Они также утверждали, что командование кормит мобилизованный персонал только один раз в день, несмотря на то, что у него достаточно еды для обеспечения.

Российский источник сообщил, что серпуховские мобилизованные теперь предстанут перед военным трибуналом за дезертирство, но мужчины позже выпустили видео, отрицая, что они дезертиры.

Мобилизованные заявили, что готовы служить на второй и третьей линиях обороны, а не на линии фронта.

Ответы российских военкоров разделились между призывом к состраданию к мобилизованным и наказанием.

Одни военкоры утверждают, что эти российские военнослужащие покинули свои позиции в Макеевке Луганской области и оставили других членов своего подразделения на казнь при сдаче украинским силам (обвинение, которое расследуется украинским правительством - ред.).

Другие военкоры, которых связывают с "ЧВК Вагнера", критиковали российские проблемы с обучением и командованием.

Военкоры "ЧВК" также критиковали своих же коллег, которые, по их словам, неправомерно осуждали серпуховских мобилизованных.

Один российский военкор даже заявил, что военнослужащие не отказываются воевать, но не хотят быть "пушечным мясом", отмечают аналитики.

В то же время так называемый Совет по правам человека призвал к объективности при просмотре видео и пообещал, что поднимет этот вопрос перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Президент Владимир Путин ложно представил встречу с отобранными женщинами как открытую беседу с матерями мобилизованных.

Расследование украинской службы Forbes показало, что война в Украине оказала серьезное финансовое влияние на годовой бюджет Российской Федерации.

Украинский чиновник подтвердил, что ВСУ убили иранских военных советников в оккупированном Россией Крыму и пригрозили нанести удар по иранскому военному присутствию.

Российское военное руководство может распространять документ, в котором говорится, что РФ необходимо мобилизовать пять миллионов человек для победы в войне, чего на самом деле не может сделать.

Российские силы провели ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции к северо-западу от Сватово.

Российские войска продолжали вести наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки, и влиятельные российские деятели могут создавать информационные условия, чтобы снять с себя вину за отсутствие прогресса в районе Бахмута.

Российские силы продолжали укреплять оборону к югу от Днепра и вокруг критически важных наземных коммуникаций, соединяющих Крым с югом Херсонской области.

Российские источники и официальные лица продолжают попытки сформировать повестку вокруг вероятной второй частичной мобилизации, отрицая при этом возможность всеобщей мобилизации.

Российские официальные лица продолжают усилия по стимулированию демографических изменений на оккупированных территориях Украины путем депортации жителей Украины и замены их привезенными гражданами России.

Напомним, по данным британской разведки, семьи российских мобилизованных все больше готовы выходить на протесты против условий, в которых служат их родственники.

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