Аналитики ISW объяснили, почему Кремль начал чаще обменивать пленных
РФ, вероятно, чаще проводит обмены военнопленными, чтобы унять волну недовольства в информационном пространстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Институт предполагает, что российское министерство обороны, вероятно, увеличило частоту обменов военнопленными, чтобы смягчить недовольство в информационном пространстве из-за предыдущих неудач в переговорах о возвращении российских военнопленных.
ISW отмечает, что российские и украинские источники сообщили о трех обменах пленными за период с 23 по 25 ноября. Так, 23 ноября обменяли 35 российских пленных на 35 украинских пленных, 24 ноября стороны обменялись 50 военнопленными, а 25 ноября прошел обмен в формате 9 на 9.
Аналитики института считают, что частота обменов военнопленными за последние несколько дней сама по себе является переломным моментом, поскольку в последние месяцы российское министерство обороны было заметно сдержанным в проведении таких обменов и подвергалось критике за явное неуважение к своим военнопленным.
"Увеличение частоты обменов военнопленными, вероятно, частично призвано снять недовольство российских блогеров, которые сообщали о последней серии обменов в относительно нейтральном тоне", - говорится в сообщении института.
Напомним, что Украина вернула из российского плена еще 35 военных и одного гражданского.
Президент Владимир Зеленский высказался об освобождении 50 военных из российского плена в рамках обмена 24 ноября. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное, чтобы вернуть всех, кого содержат оккупанты.
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