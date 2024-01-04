В ВСУ объяснили, с какой целью россияне запустили два "Шахеда"

По словам Натальи Гуменюк, это один из элементов тактических действий врага. Россияне пытаются истощать систему ПВО и продолжать разведывать позиции.

"В нашей зоне ответственности было характерно то, что эти дроны прошли, пытаясь обойти ПВО почти одновременно с атакой КАБами… И на этот раз снова враг направил их по Бериславщине, где уже фактически уничтожена инфраструктура. Под огнем оказалась больница, банковские учреждения", - заявила Гуменюк.

Также начальник объединенного координационного прессцентра сообщила, что разница в дронах - маркировка

"Во время атак по остаткам мы идентифицируем, что есть разница между теми дронами, которые поставляются из-за границы, и которые они изготавливают на своей территории. Они их особым способом маркируют", - отметила Гуменюк.

Атака "Шахедов" по Украине

Россияне регулярно запускают "Шахеды" по Украине. Часто их запускают с Крыма, а также со стороны Сумской области.

Так вечером 3 января, беспилотники заметили в Николаевской области.

Также атака дронов была 2 января. Ночью россияне запустили по Украине 35 ударных БпЛА. Силы противовоздушной обороны смогли сбить все цели.