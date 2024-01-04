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В ВСУ объяснили, с какой целью россияне запустили два "Шахеда"

Фото: спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Россияне запустили по территории Украины два "Шахеда". Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что это один из элементов тактический действий россиян.

Об этом рассказала начальник объединенного координационного прессцентра "Сил обороны юга Украины" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Натальи Гуменюк, это один из элементов тактических действий врага. Россияне пытаются истощать систему ПВО и продолжать разведывать позиции.

"В нашей зоне ответственности было характерно то, что эти дроны прошли, пытаясь обойти ПВО почти одновременно с атакой КАБами… И на этот раз снова враг направил их по Бериславщине, где уже фактически уничтожена инфраструктура. Под огнем оказалась больница, банковские учреждения", - заявила Гуменюк.

Также начальник объединенного координационного прессцентра сообщила, что разница в дронах - маркировка

"Во время атак по остаткам мы идентифицируем, что есть разница между теми дронами, которые поставляются из-за границы, и которые они изготавливают на своей территории. Они их особым способом маркируют", - отметила Гуменюк.

Атака "Шахедов" по Украине

Россияне регулярно запускают "Шахеды" по Украине. Часто их запускают с Крыма, а также со стороны Сумской области.

Так вечером 3 января, беспилотники заметили в Николаевской области.

Также атака дронов была 2 января. Ночью россияне запустили по Украине 35 ударных БпЛА. Силы противовоздушной обороны смогли сбить все цели.

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