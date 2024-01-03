Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": где заметили дроны

Российские оккупанты сегодня, 3 января, запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. Их уже наблюдают на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram .

По информации Воздушных сил, несколько групп "Шахедов" заметили в Николаевской области.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Военные сообщают, что эти дроны летят в северо-западную сторону.

Также угроза применения ударных беспилотников есть в Одесской области.

Обновлено 21:18

В Воздушных силах сообщили о группе "Шахедов", которая направляется с Николаевской области в сторону Кировоградской.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Чаще всего их запускают с временно оккупированного Крыма, а также со стороны Сумской области.

Последняя атака дронов произошла вчера, 2 января. Ночью россияне запустили по Украине 35 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны смогли сбить все цели.

При этом уже утром россияне ударили по Украине ракетами. Наши защитники уничтожили 72 ракеты врага.