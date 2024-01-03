Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": где заметили дроны
Российские оккупанты сегодня, 3 января, запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. Их уже наблюдают на юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
По информации Воздушных сил, несколько групп "Шахедов" заметили в Николаевской области.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
Военные сообщают, что эти дроны летят в северо-западную сторону.
Также угроза применения ударных беспилотников есть в Одесской области.
Обновлено 21:18
В Воздушных силах сообщили о группе "Шахедов", которая направляется с Николаевской области в сторону Кировоградской.
Атаки "Шахедов"
Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Чаще всего их запускают с временно оккупированного Крыма, а также со стороны Сумской области.
Последняя атака дронов произошла вчера, 2 января. Ночью россияне запустили по Украине 35 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны смогли сбить все цели.
При этом уже утром россияне ударили по Украине ракетами. Наши защитники уничтожили 72 ракеты врага.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.