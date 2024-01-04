У ЗСУ пояснили, з якою метою росіяни запустили два "Шахеди"

За словами Наталії Гуменюк, це один із елементів тактичних дій ворога. Росіяни намагаються виснажувати систему ППО та продовжувати розвідувати позиції.

"У нашій зоні відповідальності було характерним те, що ці дрони пройшли, намагаючись оминути ППО майже одночасно з атакою КАБами… І цього разу знову ворог спрямував їх по Бериславщині, де вже фактично знищена інфраструктура. Під вогнем опинилася лікарня, банківські установи", - заявила Гуменюк.

Також начальник об'єднаного координаційного пресцентру повідомила, що різниця у дронах – маркування

"Під час атак по залишках ми ідентифікуємо, що є різниця між тими дронами, які постачаються з-за кордону, і які вони виготовляють на своїй території. Вони їх особливим способом маркують", - зазначила Гуменюк.

Атака "Шахедів" по Україні

Росіяни регулярно запускають "Шахеди" Україною. Часто їх запускають із Криму, а також із боку Сумської області.

Так увечері 3 січня безпілотники помітили на Миколаївщині.

Також атака дронів була 2 січня. Вночі росіяни запустили по Україні 35 ударних БПЛА. Сили протиповітряної оборони змогли збити всі цілі.