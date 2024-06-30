В ВСУ объяснили частый "бомбопад" на территории России

Офицер указал, среди прочего, на низкое качество авиабомб у противника.

"Это нас спасает - что эти бомбы не только не точные, но и технологические планерные средства не всегда совершенные, не всегда открываются. И тогда эти бомбы падают на территории России", – отметил он.

Кроме того, оккупанты при совершении бомбовых ударов боятся подлетать слишком близко к территории Украины, поскольку им грозит сбитие из-за работы систем противовоздушной обороны, добавил Тимочко.

"Несмотря на массированность российской авиации, они не подлетают к линии фронта, потому что тогда их сбитие становится почти гарантированным. Поэтому они пытаются работать с расстояния не менее 50 километров от линии фронта, а это вызывает ряд технических проблем", - рассказал он.

Бомбежка авиацией РФ своей территории

Напомним, еще в январе в Министерстве обороны Великобритании отмечали, что участились случаи, когда авиация РФ сбрасывает бомбы на своей территории. В британской разведке рассказали, что это демонстрирует степень усталости персонала и недостаточную подготовку.

Добавим, в конце зимы в Воздушных силах ВСУ отметили, что то, что российские самолеты "теряют" бомбы еще на территории РФ до подлета к Украине, не свидетельствует об износе вражеской авиации. Так, в Силах обороны объяснили, почему на это надеяться не стоит.

Однако износ бортов - тоже один из факторов, объясняющий причины сбросов авиацией РФ бомб на свою территорию, обратили внимание в Воздушных силах.

Также сообщалось, что после начала наступления российских оккупантов в Харьковской области, случаи падения авиабомб из-за "нештатного схождения" на Белгородскую область участились еще больше.