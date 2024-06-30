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В ВСУ объяснили частый "бомбопад" на территории России

Фото: авиация все чаще бомбит свою территорию (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

С начала этого года российская авиация сбросила на территорию своей страны около ста бомб. Такие частые случаи падения авиабомб можно объяснить рядом факторов.

Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы - Украина".

Офицер указал, среди прочего, на низкое качество авиабомб у противника.

"Это нас спасает - что эти бомбы не только не точные, но и технологические планерные средства не всегда совершенные, не всегда открываются. И тогда эти бомбы падают на территории России", – отметил он.

Кроме того, оккупанты при совершении бомбовых ударов боятся подлетать слишком близко к территории Украины, поскольку им грозит сбитие из-за работы систем противовоздушной обороны, добавил Тимочко.

"Несмотря на массированность российской авиации, они не подлетают к линии фронта, потому что тогда их сбитие становится почти гарантированным. Поэтому они пытаются работать с расстояния не менее 50 километров от линии фронта, а это вызывает ряд технических проблем", - рассказал он.

Бомбежка авиацией РФ своей территории

Напомним, еще в январе в Министерстве обороны Великобритании отмечали, что участились случаи, когда авиация РФ сбрасывает бомбы на своей территории. В британской разведке рассказали, что это демонстрирует степень усталости персонала и недостаточную подготовку.

Добавим, в конце зимы в Воздушных силах ВСУ отметили, что то, что российские самолеты "теряют" бомбы еще на территории РФ до подлета к Украине, не свидетельствует об износе вражеской авиации. Так, в Силах обороны объяснили, почему на это надеяться не стоит.

Однако износ бортов - тоже один из факторов, объясняющий причины сбросов авиацией РФ бомб на свою территорию, обратили внимание в Воздушных силах.

Также сообщалось, что после начала наступления российских оккупантов в Харьковской области, случаи падения авиабомб из-за "нештатного схождения" на Белгородскую область участились еще больше.

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