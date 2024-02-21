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Игнат объяснил, почему не стоит надеяться на износ авиации РФ

Украина, Среда 21 февраля 2024 15:22
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Игнат объяснил, почему не стоит надеяться на износ авиации РФ Фото: почему не стоит надеяться на износ авиации РФ (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

То, что российские самолеты "теряют" бомбы еще на территории РФ до подлета к Украине, не свидетельствует об износе вражеской авиации. На это надеяться не стоит, поскольку у россиян есть заводы, чтобы продлевать ресурс военных бортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикера Воздушных сил Юрия Игната изданию "Укринформ".

"Не стоит надеяться на то, что у них что-то сносится. У них есть заводы, которые могут восстанавливать и продолжать ресурс старых самолетов. А то, что не долетает, - это их криворукость, возможно, ошибка, возможно, какие-то другие факторы повлекли за собой то, что бомба сошла просто раньше, может, просто не хочется подлетать поближе и становиться целью для нашей ПВО", - говорит он.

Спикер привел еще один пример - при пусках ракет с самолетов Ту-95, они падают в Каспийское море, где много уже "плавает" просто не сработавших ракет.

"Надеемся, что таких ракет будет все больше и больше. Возможно, из-за частично влияющих санкций и они недополучают какие-то запчасти, заменяют их какими-то другими компонентами, возможно, это влияет", - предположил он.

Случаи потери бомб авиацией РФ

1 февраля российский самолет "уронил" авиабомбу ФАБ-500 во временно окупированном городе Зимогорье Луганской области. Местных жителей эвакуировали.

Буквально несколькими днями ранее, 27 января, российские самолеты снова упустили две авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области Российской Федерации. Так, авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в хуторе Постников Корочанского района Белгородской области. В тот же день еще одну авиабомбу обнаружили в селе Стрелковое Белгородского района. Власти приняли решение об эвакуации около 150 человек, которые живут в радиусе 500 метров от места падения снаряда.

Кроме того, самолеты Су-34 случайно сбросили бомбу на Белгород.

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