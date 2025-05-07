В ВСУ потенциально могут мобилизовать каждого третьего осужденного, - Минюст

Сегодня в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) присоединились более 8,3 тысячи осужденных. Потенциально мобилизовать могут каждого третьего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра юстиции Украины Евгения Пикалова в интервью "Укринформу".
По словам Пикалова, сейчас еще тысяча заявлений от осужденных находится на рассмотрении.
"Если говорить о потенциале этой инициативы, по нашим прогнозам, около 20-30% от общего количества осужденных в Украине могут воспользоваться этой возможностью и стать на защиту государства", - добавил он.
Заместитель министра юстиции добавил, что мобилизация осужденных может стать важным резервом для усиления оборонных возможностей страны. В целом этот процесс рассматривается не только как возможность пополнить ряды Сил обороны, но и как механизм ресоциализации.
Он отметил, что сегодня в Украине общая численность осужденных и лиц, взятых под стражу, составляет 37 тысяч. В то же время не все способны воспользоваться возможностью и вступить в ряды ВСУ.
"Например, не могут (быть приобщенными в ряды ВСУ, - ред.) - за терроризм, за коррупционные, половые преступления, за преступления против основ нацбезопасности. По статистике, 57% - осужденные за имущественные преступления, 11% - это статья о незаконном обороте наркотиков", - пояснил он.
С 8 мая 2024-го украинским осужденным определенных категорий можно служить в ВСУ. В январе текущего года правительство утвердило Порядок взятия осужденных на воинский учет, прохождения ими военно-врачебной комиссии, профессионально-психологического отбора.
В начале апреля Минюст сообщал, что сегодня Украину защищают уже более 8 тысяч бывших осужденных, среди которых есть как мужчины, так и женщины.
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