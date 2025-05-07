В ВСУ потенциально могут мобилизовать каждого третьего осужденного, - Минюст

По словам Пикалова, сейчас еще тысяча заявлений от осужденных находится на рассмотрении.

"Если говорить о потенциале этой инициативы, по нашим прогнозам, около 20-30% от общего количества осужденных в Украине могут воспользоваться этой возможностью и стать на защиту государства", - добавил он.

Заместитель министра юстиции добавил, что мобилизация осужденных может стать важным резервом для усиления оборонных возможностей страны. В целом этот процесс рассматривается не только как возможность пополнить ряды Сил обороны, но и как механизм ресоциализации.

Он отметил, что сегодня в Украине общая численность осужденных и лиц, взятых под стражу, составляет 37 тысяч. В то же время не все способны воспользоваться возможностью и вступить в ряды ВСУ.

"Например, не могут (быть приобщенными в ряды ВСУ, - ред.) - за терроризм, за коррупционные, половые преступления, за преступления против основ нацбезопасности. По статистике, 57% - осужденные за имущественные преступления, 11% - это статья о незаконном обороте наркотиков", - пояснил он.