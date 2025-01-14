Кабмин утвердил порядок призыва заключенных на военную службу

Кабинет министров утвердил Порядок взятия осужденных на воинский учет, прохождения ими военно-врачебной комиссии, профессионально-психологического отбора. Это сделано в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука .

По его данным также правительство утвердило:

перечень территориальных центров комплектования и социальной поддержки, осуществляющих воинский учет лиц, освобожденных условно-досрочно;

Порядок сопровождения лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, Национальной гвардией в ТЦК, а также соответствующих подразделений Вооруженных сил в специализированное подразделение воинской части для заключения контракта и прохождения военной службы;

Порядок взаимодействия ТЦК, учреждений исполнения наказаний и Национальной гвардии.

Мобилизация осужденных

Напомним, в Украине был принят закон о добровольной мобилизации заключенных, который был одобрен парламентом в этом году. Теперь все заключенные могут подать ходатайство о досрочном освобождении и зачислении в ряды ВСУ. После подачи ходатайства их заявки рассматриваются специальными комиссиями, которые оценивают риски и принимают окончательное решение.

По данным Министерства юстиции около 30 тысяч заключенных могут иметь право служить в ВСУ.