ВСУ усилили удары по логистике РФ, которые тормозят продвижение врага на фронте, - ISW

21 мая глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, которым ограничил движение грузовых автомобилей на участке трассы М-14 Мариуполь - Бердянск - Мелитополь - Геническ. Это основной наземный маршрут, соединяющий Россию и оккупированный Крым.

Опубликованные в сети видео показывают последствия серии недавних украинских ударов по российским военным грузовикам вдоль автомагистрали М-14, а также на H-20 Мариуполь-Донецк - еще одной трассы, на которой Силы обороны активно перехватывают транспорт в последние недели.

ISW фиксирует усиление украинских ударов против российской наземной логистики (ground lines of communication - GLOC) на оккупированной территории Украины, что вызывает цепные последствия на поле боя и тормозит продвижение российских войск.

Аналитики отмечают, что решение Сальдо ограничить движение по шоссе М-14 свидетельствует о том, что удары Украины сделали перевозки по этому маршруту гораздо опаснее и, вероятно, повлияют на российскую логистику на оккупированной территории.