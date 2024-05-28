В ВСУ предупредили 17-летних украинцев о повестках, если они не станут на учет в военкомате

Военные напомнили, что каждый год с января по март берутся на учет украинцы мужского пола, которым исполняется 17 лет. Это происходит в районных (городских) территориальных центрах комплектования и соцподдержки по месту проживания.

Для взятия на воинский учет необходимо:

прибыть в ТЦК в сроки, которые определены в повестке;

подать необходимые документы, перечень которых устанавливает Минобороны.

"Юноши, которые по определенным причинам не встали на воинский учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток для прибытия в ТЦК и постановки на воинский учет", - подчеркнули в Сухопутных войсках.

При этом там добавили, что постановка на воинский учет не имеет отношения к продолжающейся мобилизации.