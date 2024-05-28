В ВСУ предупредили 17-летних украинцев о повестках, если они не станут на учет в военкомате

Украинцам, которым исполнилось 17 лет, могут вручать повестки в случае, если они не станут на воинский учет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в Facebook.
Военные напомнили, что каждый год с января по март берутся на учет украинцы мужского пола, которым исполняется 17 лет. Это происходит в районных (городских) территориальных центрах комплектования и соцподдержки по месту проживания.
Для взятия на воинский учет необходимо:
"Юноши, которые по определенным причинам не встали на воинский учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток для прибытия в ТЦК и постановки на воинский учет", - подчеркнули в Сухопутных войсках.
При этом там добавили, что постановка на воинский учет не имеет отношения к продолжающейся мобилизации.
Напомним, ранее Кабмин принял постановление, согласно которому украинцы за границей обязаны вернуться в Украину и встать на учет до 14 июня.
Это правило действует только для тех мужчин, которые ранее снялись с учета, чтобы выехать из страны.
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