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ВСУ отомстили за Сумы: спутник показал последствия удара по базе РФ

Пятница 18 апреля 2025 15:41
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ВСУ отомстили за Сумы: спутник показал последствия удара по базе РФ Архивное фото: последствия удара россиян по Сумам 13 апреля (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Расположение 112-й ракетной бригады РФ в Шуе, которая причастна к обстрелу Сум, несколько дней атаковали неизвестные дроны. Спутник зафиксировал последствия попаданий по россиянам.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующие снимки опубликовало "Радио Свобода".

Как пишет издание, спутниковый снимок подтверждает повреждение дронами казармы на территории 112-й ракетной бригады в городе Шуя. По данным украинской разведки, именно эта бригада нанесла 13 апреля ракетный удар по Сумам, в результате которого погибли 35 человек.

"Фотография со спутника подтверждает и точную геолокацию поврежденной казармы, которую ранее удалось сделать благодаря видео, снятым военными после удара", - подписан снимок.

Месть за Сумы

На днях президент Украины Владимир Зеленский, имея в виду обстрел Сум, когда погибли более 30 человек и 120 получили ранения, заявил, что Украина ответит россиянами, которые убивают украинцев в мирных городах и для этого есть необходимое оружие.

А уже 15 апреля Силы обороны Украины поразили ППД 448-й ракетной бригады армии РФ в Курской области. Именно эта бригада 13 апреля, в Вербное воскресенье, нанесла ракетный удар по городу Сумы.

Атаки дронов на Шую

Напомним, в ночь на 16 апреля жители города Шуя, что в России, пожаловались на взрывы. Впоследствии в сети появился момент повторной атаки на 112-ю гвардейскую ракетную бригаду в Шуе Ивановской области.

Следующей ночью россияне также жаловались на взрывы в городе. Мы писали, что дроны двое суток подряд атаковали российскую 112-й ракетную бригаду в Шуе, которая участвовала в нанесении удара по Сумам 13 апреля.

Стоит заметить, что Шуя находится в 700 км от границы Украины. Однако по словам аналитиков, реальный маршрут полета дронов, которые атаковали город, очевидно значительно длиннее.

По данным источников РБК-Украина, украинская разведка применила ударные дроны "Лютый" для атаки по позициям россиян. По его словам, операция прошла успешно - все цели поражены.

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