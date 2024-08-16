Кремль активизирует атаки в Донецкой области в ответ на прорыв украинцев в Россию, - Politico

В то время как успехи неожиданной Курской операции повысили моральный дух в Украине, российские войска наносят ответный удар, захватывая новые территории Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание публикует комментарий Ивана Секача, спикера 110-й механизированной бригады ВСУ, которая сейчас дислоцируется в Покровском районе Донецкой области. "Я бы сказал, что на нашем участке фронта стало хуже. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, и россияне давят", - сказал он.

Politico со ссылкой на DeepState пишет, что за последние 24 часа Россия оккупировала села Желанное и Орловка и продвинулась в Нью-Йорке, а также в районах Красногоровки, Николаевки и Журавки Донецкой области.

В Генштабе Вооруженных сил Украины не подтвердили и не опровергли эту информацию, отметив лишь, что на этих участках ведутся интенсивные бои, а Киев сосредоточил усилия на Покровском направлении, сообщает издание.