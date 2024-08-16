Украинские военные уничтожили российский "Град" на левобережье Херсонской области
Украинские войска на левом берегу Днепра успешно уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" в районе села Раденск, на оккупированной части Херсонской области.
Об этом заявил спикер оперативной группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Он отметил, что это утро для российских оккупантов на левом берегу Днепра началось с дыма и огня, поскольку украинские силы уничтожили их систему "Град" в районе села Раденск.
По его словам, по состоянию на 07:00 потери российских войск в оперативной зоне "Таврия" составляют 25 человек убитыми.
С начала суток также был отбит один штурм противника на Роботинском выступе вблизи села Малая Токмачка.
Лиховий подчеркнул, что на Приднепровском направлении, в частности на левобережье Херсонщины севернее Крынок, отмечается тенденция к активным штурмам. Этот регион учитывает две трети всех штурмов, которые фиксируются в настоящее время.
Ситуация на фронте
Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что российские захватчики перемещают свои подразделения из Приднепровского направления на Курское.
Он также отметил, что, когда на Приднепровском направлении было сосредоточено много российских войск, количество штурмовых атак уменьшилось.
Ранее Генштаб сообщил, что российские кафиры шесть раз атаковали позиции Вооруженных сил Украины на Приднепровском направлении, но все штурмовые действия закончились для россиян неудачей.
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