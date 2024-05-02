Ситуация на фронте сегодня 2 мая

На фронте в Украине в течение последних суток было зафиксировано 106 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В общем, враг нанес 2 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области; Середина-Буда Сумской области; Дергачи, Липцы и Рубленое Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Блешня Черниговской области; Ястребиное, Александровка, Волфино, Водолаги, Большая Писаревка и Степок Сумской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 9 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Кисловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка и Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 12 атак в районах Грековки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области; населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка Луганской области; Терны, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 19 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Выемка, Спирное, Новый, Клищеевка и Ивановское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Калиновка, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Архангельское, Сокол, Семеновка, Уманское, Калиновое, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Евгеновка и Новоселовка Первая Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Архангельское, Новопокровское и Сокол Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 13 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Водяное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг совершил 1 атаку на позиции наших защитников в районе Роботино Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Временка и Старомайорское Донецкой области; Пятихатки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Белогорье, Роботино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Красный Маяк, Ольговка, Тягинка, Ивановка, Токаревка, Новотягинка, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 артиллерийской системе и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на утро 2 мая потери врага составляют 470 870 солдат. За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 1030 российских захватчиков.

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