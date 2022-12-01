У Зеленского сказали, на что делала ставку Россия, развязывая войну

Россия делала ставку на то, что Европа "устанет" от Украины и будут проходить протесты налогоплательщиков. Но Запад дал понять агрессору, что он заплатит за войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка.

"В России делали ставку на то, что Европа "устанет" от Украины. Кремль надеялся увидеть протесты налогоплательщиков. Запад четко дал понять: за войну, развязанную против Европы, будет платить только Россия. Сегодня - арестами, конфискациями, компенсациями. Завтра - репарациями", - написал он.

Напомним, как ранее заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, усталости от Украины у западных партнеров нет, а Россия только навязывает такой нарратив, чтобы подчеркнуть нашу неполноценность.

Добавим, генсек НАТО Йенс Столтенберг также отверг "усталость" от войны, он заверил, что Альянс может годами поддерживать Украину.

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