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В ВСУ показали видео разминирования во время наступления в Курской области

Украина, Понедельник 23 сентября 2024 13:38
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В ВСУ показали видео разминирования во время наступления в Курской области Фото: Александр Павлюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Инженерные подразделения Вооруженных сил Украины преодолевают заграждения противника в Курской области. ВСУ проводят там операцию с начала августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка Telegram.

"Работает отечественная техника и средства от партнеров. В частности, инженерные танки Wisent, ИМР-2, УР-77, М-58 Miclik", - написал он.

Павлюк обнародовал видеоработы техники во время разминирования в Курской области.

"Заставляем врага ощутить войну там, откуда он ее принес в Украину", – добавил генерал.

Операция ВСУ в Курской области

ВСУ приступили к операции в Курской области 6 августа. По состоянию на конец августа взято под контроль 1300 квадратных километров и 100 населенных пунктов. Кроме того, в плен было захвачено около 600 российских военных.

Как показывают документы, захваченные украинскими спецназовцами на позициях, российское военное командование предусматривало операцию ВСУ в Курской области и в течение нескольких месяцев разрабатывало планы по ее предотвращению. Но подготовиться не смогло.

Россия только 11 сентября начала контрнаступление в Курской области и заявила, что отразила около 63 кв. км у украинских войск на левом фланге занятой Киевом территории.

После этого ВСУ ударили с юга по этой группировке и заняли населенный пункт Веселое. Это был первый прорыв российской границы в Курской области с начала операции в августе.

Кроме того, 23 сентября командование Десантно-штурмовых войск ВСУ обнародовало видео прорыва еще одного участка фронта на российской границе в Курской области.

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