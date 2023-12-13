В ВСУ показали видео с результатами масштабной ликвидации оккупантов под Авдеевкой

Военные напоминают, что враг направил более 40 тысяч солдат на Авдеевское направление. Они идут вперед, несмотря на нехватку еды, воды и холодную погоду, а своего руководства боятся больше, чем смерть.

При этом потери пополняют неэкипированным личным составом - часть солдат снимают бронежилеты и шлемы с трупов других военных РФ на поле боя.

"Воины 47 отдельной механизированной бригады продолжают ликвидировать в колоссальных масштабах вражескую пехоту и их технику", - отмечают в бригаде.

На видео, которое обнародовали защитники, можно заметить одну из посадок на Авдеевском направлении.

"Видео свежее, но если сейчас совершить еще один облет, трупов оккупантов будет уже в разы больше", - уточняют они.

Штурмы Авдеевки

Напомним, российские оккупанты уже с начала октября активизировали свое наступление на Авдеевском направлении. На этом фоне их потери значительно выросли.

Еще месяц назад британская разведка сообщала о том, что атаки РФ на Авдеевку увеличила потери страны-агрессора на 90%.

По информации американской разведки, россияне потеряли около 13 тысяч в районе города за два месяца.