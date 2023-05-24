В ВСУ показали спутниковые снимки Бахмута до и после прихода оккупантов

Российская армия практически полностью разрушила Бахмут в попытках оккупировать город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.
Военные обнародовали видео, на которых можно заметить спутниковые снимки Бахмута до и после полномасштабного вторжения России.
На кадрах - разрушенные многоэтажки, следы от российских снарядов и выжженная земля.
Россияне на прошлой неделе начали в очередной раз заявлять о полной оккупации Бахмута. Официальные представители Украины опровергли такие вбросы и отметили, что наши защитники все еще контролируют юго-западную часть города.
По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, военные держат оборону части района "Самолет".
При этом, по информации украинских военных, под Бахмутом бойцы ВСУ продолжают постепенное продвижение.
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