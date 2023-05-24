UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ЗСУ показали супутникові знімки Бахмута до і після приходу окупантів

Ілюстративне фото: у ЗСУ показали супутникові знімки Бахмута до та після приходу окупантів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російська армія практично повністю зруйнувала Бахмут у спробах окупувати місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

Військові оприлюднили відео, на яких можна побачити супутникові знімки Бахмута до і після повномасштабного вторгнення Росії.

На кадрах - зруйновані багатоповерхівки, сліди від російських снарядів та випалена земля.

Ситуація навколо Бахмута

Росіяни минулого тижня почали вкотре заявляти про повну окупацію Бахмута. Офіційні представники України спростували такі вкиди та зазначили, що наші захисники все ще контролюють південно-західну частину міста.

За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, військові тримають оборону частини району "Літак".

При цьому, за інформацією українських військових, під Бахмутом бійці ЗСУ продовжують поступове просування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДонецька областьБахмутВійна Росії проти України