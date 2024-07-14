Больше 1300 оккупантов и почти полсотни артсистем. Потери РФ за сутки
Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 14 июля, составили 1320 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 559090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 46 артсистем и 32 ББМ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 559090 (+1320) человек ликвидировано;
- танков - 8206 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин - 15811 (+32) ед.;
- артиллерийских систем - 15262 (+46) ед;
- РСЗО - 1119 ед.;
- средства ПВО - 890 (+1) ед.;
- самолетов - 361 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12108 (+39) ед.;
- крылатые ракеты - 2397 ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 20538 (+77) ед.;
- специальная техника - 2566 (+10) ед.
Ситуация на фронте
13 июля на фронте напряженной ситуация оставалась на Покровском направлении. Также захватчики активны на Харьковском, Лиманском и Времовском направлениях.
Кроме того, войска РФ продвинулись на севере Урожайного Донецкой области. Также оккупанты, по данным Института изучения войны, продвинулись под Авдеевкой и Торецком, а ВСУ продвинулись на Купянском направлении и в Запорожской области.
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