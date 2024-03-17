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В ВСУ показали, как восстанавливают поврежденную на войне технику (видео)

Украина, Воскресенье 17 марта 2024 17:16
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В ВСУ показали, как восстанавливают поврежденную на войне технику (видео) Фото: ВСУ показали, как восстанавливают поврежденную технику (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские техники показали, как восстанавливают поврежденную в боевых действиях военную технику. Речь идет как об украинской, так и об иностранной технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

"Отечественная или иностранная - любая техника рано или поздно нуждается в осмотре и восстановлении, которые продлевают службу машин", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах показана работа в мастерской капитального ремонта специалистов ремонтного дела одного из подразделений Командования Сил логистики ВСУ.

Какие потери России на фронте

Напомним, что российский режим скрывает потери своей армии в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 430 тысяч солдат.

Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 1160 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.

Британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.

Детальнее о том, как ВСУ закрывают "болевые точки" на фронте и решится ли результат войны летом - читайте в материале РБК-Украина.

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