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В ВСУ показали, как украинские солдаты на Bradley уничтожают россиян под Авдеевкой

Архивное фото: В ВСУ показали, как украинские солдаты на Bradley уничтожают россиян (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины используют боевые машины пехоты Bradley для уничтожения россиян под Авдеевкой в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47 бригаду ВСУ.

"Брэдли" наваливают оккупантам", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как бойцы ВСУ ведут огонь по позициям россиян из пулемета БМП.

47 бригада ВСУ ведет оборону на Авдеевском направлении, о чем ранее заявляли представители этого подразделения.

M2 "Бредли"

Боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Создана во второй половине 1970-х годов на основе прототипа XM723 с учетом опыта боевого применения советской БМП-1, конструктивных особенностей немецкой БМП "Мардер" как лучше защищенной и вооруженной замены бронетранспортерам M113.

Согласно публичной информации в Интернете, Украина получила от США более 185 боевых машин пехоты Bradley.

Штурмы Авдеевки

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Еще в середине декабря, по данным Белого дома, российские террористы потеряли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка. В частности, наши воины уничтожили более 220 боевых машин.

Как рассказывал ранее глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наибольшей проблемой для города остается логистика. Еда и другие необходимые вещи завозятся только одной трассой, которая опасна.

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