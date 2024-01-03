У ЗСУ показали, як українські солдати на Bradley знищують росіян під Авдіївкою

"Бредлі" навалюють окупантам", - йдеться в повідомленні.

На відео можна побачити, як бійці ЗСУ ведуть вогонь по позиціях росіян з кулемета БМП.

47 бригада ЗСУ веде оборону на Авдіївському напрямку, про що раніше заявляли представники цього підрозділу.

M2 "Бредлі"

Бойова машина піхоти США, названа на честь генерала Омара Бредлі. Створена в другій половині 1970-х років на основі прототипу XM723 з урахуванням досвіду бойового застосування радянської БМП-1, конструктивних особливостей німецької БМП "Мардер" як краще захищеної та озброєної заміни бронетранспортерам M113.

Згідно з публічною інформацією в Інтернеті, Україна отримала від США понад 185 бойових машин піхоти Bradley.

Штурми Авдіївки

Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Ще в середині грудня, згідно з даними Білого дому, російські терористи втратили понад 13 тисяч втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка. Зокрема наші воїни знищили понад 220 бойових машин.

Як розповідав раніше голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, найбільшою проблемою для міста залишається логістика. Їжа та інші необхідні речі завозяться лише однією трасою, яка є небезпечною.