Раненых российских солдат снова отправляют на линию огня в ходе "мясных штурмов". Украинская армия сообщает о захвате в плен россиян, уже страдающих от ран, полученных в предыдущих атаках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Российским оккупантам оказывают минимальную медицинскую помощь, прежде чем снова отправить в бой. Такая тактика демонстрирует явное пренебрежение к пехотинцам, поскольку российские командиры бросают тысячи людей на передовую в медленном и изнурительном летнем наступлении.

Некоторые россияне были захвачены в плен, когда они возвращались на поле боя на костылях.

Некоторые раненые захватчики записали видео, на котором они умоляют своих начальников о надлежащем лечении, поскольку получают приказ вернуться в бой. Один солдат, попавший в украинский плен, вел бронетранспортер с окровавленными тряпками над раненым глазом.

Мясные штурмовые отряды часто состоят из пехотинцев, освобожденных заключенных и увечных. Многие из них просто защищают следующую волну солдат в рамках тактики, направленной на отвлечение и подавление Украины, а также на постепенное завоевание территорий.

Украинские солдаты рассказали, что это "нормальная практика" - видеть раненых, шатающихся во время боя, и что украинские военнопленные используются Россией в качестве живого щита.