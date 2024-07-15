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Кремль отправляет раненых оккупантов на костылях на "мясные штурмы", - The Telegraph

Понедельник 15 июля 2024 09:55
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Кремль отправляет раненых оккупантов на костылях на "мясные штурмы", - The Telegraph Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Раненых российских солдат снова отправляют на линию огня в ходе "мясных штурмов". Украинская армия сообщает о захвате в плен россиян, уже страдающих от ран, полученных в предыдущих атаках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Российским оккупантам оказывают минимальную медицинскую помощь, прежде чем снова отправить в бой. Такая тактика демонстрирует явное пренебрежение к пехотинцам, поскольку российские командиры бросают тысячи людей на передовую в медленном и изнурительном летнем наступлении.

Некоторые россияне были захвачены в плен, когда они возвращались на поле боя на костылях.

Некоторые раненые захватчики записали видео, на котором они умоляют своих начальников о надлежащем лечении, поскольку получают приказ вернуться в бой. Один солдат, попавший в украинский плен, вел бронетранспортер с окровавленными тряпками над раненым глазом.

Мясные штурмовые отряды часто состоят из пехотинцев, освобожденных заключенных и увечных. Многие из них просто защищают следующую волну солдат в рамках тактики, направленной на отвлечение и подавление Украины, а также на постепенное завоевание территорий.

Украинские солдаты рассказали, что это "нормальная практика" - видеть раненых, шатающихся во время боя, и что украинские военнопленные используются Россией в качестве живого щита.

Ситуация на фронте

Согласно данным Института изучения войны, оккупанты сосредоточили свои силы для проведения наступления в районе населенного пункта Глубокое в Харьковской области. В районе города Волчанск враг готовит десантно-штурмовые группы для дальнейшего наступления.

14 июля на фронте зафиксировали более 100 боевых столкновений. При этом на Покровском направлении украинские военные отразили 41 атаку россиян.

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