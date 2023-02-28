ВСУ показали, как уничтожают противника из дальнобойной системы М270

Украинские военные постоянно защищают территорию Украины и уничтожают врага под Бахмутом, Креминной и Соледаром. В этот раз украинские бойцы использовали систему залпового огня М270.

На опубликованном видео бойцы разбознают, что данная установка сверхточная и ее боятся оккупанты. На вооружение украинских военных она попала из западных партнеров.

"Украинские Вооруженные Силы уже далеко не такие, как в начале 2022 года. Высокоточные американские установки М270 сменили старые советские ураганы и смерчи как бьют по площадям. А на замену старым бронированным машинам появились новенькие MaxxPro, Kirpi и многие другие", - сказано в сообщении.

M270 была смонтирована на гусеничной базе американской платформы Bradley. Однако главное ее отличие от реактивной системы HIMARS в том, что M270 способна выпустить в одном залпе вдвое больше ракет - не 6, а 12. Кроме этого, М270 успевает уехать с места вылета до того, как противник может открыть ответный огонь.