ВСУ уничтожили штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и 5 складов врага, - ОК "Юг"
Украинские военные продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам на Южнобужском направлении. В результате действий ВСУ 25 сентября враг потерял штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и 5 складов с боеприпасами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Авиацией по противнику нанесено 9 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 310 огневых задач", - отметили наши воины.
В течение боевого дня бойцы ВСУ:
- отработали по сосредоточению вражеского вооружения и техники в Бериславском районе;
- усилили огневой контроль Антоновского моста;
- сделали невозможным использование альтернативного движения на переправе в районе Новой Каховки.
"В Бериславском районе Херсонской области, воинами зенитной ракетной бригады сбит российский штурмовик Су-25. Для спасения пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8, который также успешно "приземлили", - рассказали в ОК "Юг".
Кроме того, наши военные уничтожили пять российских складов с боеприпасами в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и на Кинбурнской Косе.
В результате действий Вооруженных сил Украины оккупанты потеряли:
- 43 солдат;
- 3 танка;
- 1 САУ;
- 9 единиц автобронетехники.
Напомним, президент ВладимирЗеленский заявил, что ВСУ по нескольким направлениям линии фронта имеют положительные результаты.
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