ВСУ на юге сбили еще один вертолет врага

Украинские защитники вчера, 6 октября, сбили еще российский вертолет. Это произошло на юге нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад" в Facebook.

В настоящее время тип сбитого вертолета не установлен.

"6 октября, около 11 часов, на южном направлении, нашим зенитным ракетным подразделением был сбит российский вертолет", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Вооруженные силы за пять часов сбили четыре иранских дрона и один российский беспилотник.

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