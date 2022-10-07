UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ на півдні збили ще один вертоліт ворога

Фото: ЗСУ збили вертоліт росіян на півдні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники вчора, 6 жовтня, збили ще один російський вертоліт. Це сталося на півдні нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Захід" у Facebook.

"6 жовтня, близько 11-ї години, на південному напрямку, нашим зенітним ракетним підрозділом був збитий російський гелікоптер", - йдеться у повідомленні.

Наразі тип збитого гелікоптера не встановлений.

Нагадаємо, вчора Збройні сили за п'ять годин збили чотири іранські дрони та один російський безпілотник.

Також раніше ми розповідали, що робити під час атаки дронів-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУВійна в УкраїніВійна Росії проти України