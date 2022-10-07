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ВСУ на юге сбили еще один вертолет врага

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Украина, Пятница 07 октября 2022 10:30
ВСУ на юге сбили еще один вертолет врага Фото: ВСУ сбили вертолет россиян на юге (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники вчера, 6 октября, сбили еще российский вертолет. Это произошло на юге нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад" в Facebook.

"6 октября, около 11 часов, на южном направлении, нашим зенитным ракетным подразделением был сбит российский вертолет", - говорится в сообщении.

В настоящее время тип сбитого вертолета не установлен.

Напомним, вчера Вооруженные силы за пять часов сбили четыре иранских дрона и один российский беспилотник.

Также раньше мы рассказывали, что делать во время атаки дронов-камикадзе.

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