ЗСУ на півдні збили ще один вертоліт ворога
Фото: ЗСУ збили вертоліт росіян на півдні (Getty Images)
Українські захисники вчора, 6 жовтня, збили ще один російський вертоліт. Це сталося на півдні нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Захід" у Facebook.
"6 жовтня, близько 11-ї години, на південному напрямку, нашим зенітним ракетним підрозділом був збитий російський гелікоптер", - йдеться у повідомленні.
Наразі тип збитого гелікоптера не встановлений.
Нагадаємо, вчора Збройні сили за п'ять годин збили чотири іранські дрони та один російський безпілотник.
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