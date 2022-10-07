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ЗСУ на півдні збили ще один вертоліт ворога

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Україна, П'ятниця 07 жовтня 2022 10:30
ЗСУ на півдні збили ще один вертоліт ворога Фото: ЗСУ збили вертоліт росіян на півдні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники вчора, 6 жовтня, збили ще один російський вертоліт. Це сталося на півдні нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Захід" у Facebook.

"6 жовтня, близько 11-ї години, на південному напрямку, нашим зенітним ракетним підрозділом був збитий російський гелікоптер", - йдеться у повідомленні.

Наразі тип збитого гелікоптера не встановлений.

Нагадаємо, вчора Збройні сили за п'ять годин збили чотири іранські дрони та один російський безпілотник.

Також раніше ми розповідали, що робити під час атаки дронів-камікадзе.

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