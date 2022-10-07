ЗСУ на півдні збили ще один вертоліт ворога

Українські захисники вчора, 6 жовтня, збили ще один російський вертоліт. Це сталося на півдні нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Захід" у Facebook.

"6 жовтня, близько 11-ї години, на південному напрямку, нашим зенітним ракетним підрозділом був збитий російський гелікоптер", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора Збройні сили за п'ять годин збили чотири іранські дрони та один російський безпілотник.

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