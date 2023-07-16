ВСУ на юге за неделю уничтожили 10 лодок российских диверсантов, - Гуменюк

Силы обороны на юге Украины за неделю уничтожили 10 лодок российских захватчиков. Оккупанты использовали их для переправки диверсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что на Херсонском направлении линия фронта стабильна, потому что проходит по руслу реки Днепр. Гуменюк объяснила, что на юге идет контрбатарейная борьба, а ВСУ уничтожают потенциал врага.

"Если говорить за неделю, то у нас очень мощные результаты по уничтожению того недофлота, который враг все еще имеет на Днепре и которым пытается маневрировать между островами. Более 10 лодок были уничтожены с диверсионно-разведывательными группами", - сказала спикер.

По ее словам, также были уничтожены несколько крупнокалиберных пушек "Мста-Б" и "Гиацинт", которыми враг пытается обстреливать правобережье Херсонской области. ВСУ ликвидировали большое количество вражеских радиоэлектронных станций, используемых для разведывательных беспилотников.

Ситуация на юге Украины

После освобождения правого берега Херсонской области линия фронта почти не меняется. Однако украинские военные активно готовят плацдарм для наступления. В частности, защитники уничтожают линии поставок, командные пункты и склады врага.

Недавно спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк анонсировала новые "жесты доброй воли" от оккупантов, а в Нацгвардии сообщили, что Силы обороны готовятся к наступлению на Херсонском направлении.

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