ua ru
Вс, 16 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ на юге за неделю уничтожили 10 лодок российских диверсантов, - Гуменюк

Новина українською →
Украина, Воскресенье 16 июля 2023 16:40
ВСУ на юге за неделю уничтожили 10 лодок российских диверсантов, - Гуменюк Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны на юге Украины за неделю уничтожили 10 лодок российских захватчиков. Оккупанты использовали их для переправки диверсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что на Херсонском направлении линия фронта стабильна, потому что проходит по руслу реки Днепр. Гуменюк объяснила, что на юге идет контрбатарейная борьба, а ВСУ уничтожают потенциал врага.

"Если говорить за неделю, то у нас очень мощные результаты по уничтожению того недофлота, который враг все еще имеет на Днепре и которым пытается маневрировать между островами. Более 10 лодок были уничтожены с диверсионно-разведывательными группами", - сказала спикер.

По ее словам, также были уничтожены несколько крупнокалиберных пушек "Мста-Б" и "Гиацинт", которыми враг пытается обстреливать правобережье Херсонской области. ВСУ ликвидировали большое количество вражеских радиоэлектронных станций, используемых для разведывательных беспилотников.

Ситуация на юге Украины

После освобождения правого берега Херсонской области линия фронта почти не меняется. Однако украинские военные активно готовят плацдарм для наступления. В частности, защитники уничтожают линии поставок, командные пункты и склады врага.

Недавно спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк анонсировала новые "жесты доброй воли" от оккупантов, а в Нацгвардии сообщили, что Силы обороны готовятся к наступлению на Херсонском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область ВСУ Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Страховка от блекаута. Как выбрать зарядную станцию для дома
Страховка от блекаута. Как выбрать зарядную станцию для дома
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины