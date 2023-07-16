ЗСУ на півдні за тиждень знищили 10 човнів російських диверсантів, - Гуменюк

Сили оборони на півдні України за тиждень знищили 10 човнів російських загарбників. Окупанти використовували їх для переправлення диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що на Херсонському напрямку лінія фронту стабільна, бо проходить по руслу річки Дніпро. Гуменюк пояснила, що на півдні триває контрбатарейна боротьба, а ЗСУ знищують потенціал ворога.

"Якщо говорити за тиждень, то у нас дуже потужні результати щодо знищення того недофлоту, який ворог усе ще має на Дніпрі та яким намагається маневрувати між островами. Понад 10 човнів було знищено з диверсійно-розвідувальними групами", - сказала речниця.

За її словами, також було знищено декілька великокаліберних гармат "Мста-Б", та "Гіацинт", якими ворог намагається обстрілювати правобережжя Херсонської області. ЗСУ ліквідували велику кількість ворожих радіоелектронних станцій, які використовуються для розвідувальних безпілотників.

Ситуація на півдні України

Після звільнення правого берега Херсонської області лінія фронту там майже не змінюється. Проте українські військові активно готують плацдарм для наступу. Зокрема, захисники знищують лінії постачань, командні пункти та склади ворога.

Нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала нові "жести доброї волі" від окупантів, а в Нацгвардії повідомили, що Сили оборони готуються до наступу на Херсонському напрямку.

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