В ВСУ подтвердили поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ .

Атака на Крым

Сегодня в Севастополе и других частях временно оккупированного полуострова раздавались взрывы.

В частности, в Севастополе сообщили о поражении штаба Черноморского флота РФ. На опубликованных в сети снимках видно, что здание значительно повреждено.

В Минобороны РФ заявляли, что из-за атаки якобы погиб военнослужащий.

В городе даже включили сирену и эвакуировали детей из детских садов и студентов. Также перекрывали дороги.

Больше про ситуацию в Крыму читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.