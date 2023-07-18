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ВСУ под Бахмутом уничтожили новейший российский танк Т-90 (видео)

Фото: ВСУ под Бахмутом уничтожили новейший российский танк Т-90 (скрин с видео)
Автор: Татьяна Степанова

В ходе штурма в районе Бахмута бойцы одной из механизированных бригад 24-й ОМБр имени короля Даниила уничтожили российский танк Т-90.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook бригады.

"По нашим данным вражеский экипаж планировал оттащить боевую бронированную машину в тыл ночью чтобы восстановить ее боеспособность. Но FPV-пилоты роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Рарог" 24 ОМБр имени короля Даниила двумя тточными попаданиями превратили вражеский танк в металлолом", - говорится в сообщении.

Ситуация на Бахмутском направлении

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия в Бахмуте и на Бахмутском направлении. Российские войска взимают в этот район резервы, чтобы помешать продвижению сил обороны.

За неделю ВСУ удалось уволить 7 кв. км на Бахмутском направлении. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, там продолжаются наступательные действия.

"На южном фланге вокруг Бахмута в течение прошлой недели мы ежедневно продвигались. За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта на Бахмутском направлении освобождена территория 7 кв.км", - рассказала она.

Маляр отметила, что за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв.км.

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