RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ под Бахмутом пробили оборону, которую оккупанты готовили месяцами: видео штурма

Фото: ВСУ под Бахмутом пробили оборону, которую оккупанты готовили месяцами (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. Рыцарей Зимнего Похода под Бахмутом пробили линию обороны, которую россияне готовили месяцами, и разгромили батальон оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

"1-й механизированный батальон 28-й ОМБр провел успешный штурм позиций оккупантов в районе Курдюмовки. На видео работа первой механизированной роты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате боя вражеский батальон был разгромлен - около 35 оккупантов ликвидировано, 40 сбежали, несколько сдались в плен.

"Это важный успех, поскольку наши воины пробили оборону, которую враг готовил месяцами. И это результат долгого, титанического труда, тренировок и слаживания. Помните, контрнаступление - это не кино и не веселые видео в соцсетях. Если вы "устали от войны", то представьте себя на месте парней в БМП, летящего на штурм", - добавили в бригаде.

Ситуация на Бахмутском направлении

По данным спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, по состоянию на 25 июня украинские бойцы на Бахмутском направлении продвинулись на 600-1000 метров.

Утром 26 июня министерство обороны Великобритании заявило, что ВСУ активизировали свои атаки в районе Бахмута Донецкой области.

Детальнее о ситуации у Бахмута и на Бахмутском направлении после начала контрнаступления, которое длится уже три недели, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныДонецкая областьБахмутВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ