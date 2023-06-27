ВСУ под Бахмутом пробили оборону, которую оккупанты готовили месяцами: видео штурма

"1-й механизированный батальон 28-й ОМБр провел успешный штурм позиций оккупантов в районе Курдюмовки. На видео работа первой механизированной роты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате боя вражеский батальон был разгромлен - около 35 оккупантов ликвидировано, 40 сбежали, несколько сдались в плен.

"Это важный успех, поскольку наши воины пробили оборону, которую враг готовил месяцами. И это результат долгого, титанического труда, тренировок и слаживания. Помните, контрнаступление - это не кино и не веселые видео в соцсетях. Если вы "устали от войны", то представьте себя на месте парней в БМП, летящего на штурм", - добавили в бригаде.

Ситуация на Бахмутском направлении

По данным спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, по состоянию на 25 июня украинские бойцы на Бахмутском направлении продвинулись на 600-1000 метров.

Утром 26 июня министерство обороны Великобритании заявило, что ВСУ активизировали свои атаки в районе Бахмута Донецкой области.

Детальнее о ситуации у Бахмута и на Бахмутском направлении после начала контрнаступления, которое длится уже три недели, - читайте в материале РБК-Украина.