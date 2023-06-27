ЗСУ під Бахмутом пробили оборону, яку окупанти готували місяцями: відео штурму

"1-й механізований батальйон 28-ї ОМБр провів успішний штурм позицій окупантів в районі Курдюмівки. На відео робота першої механізованої роти", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в результаті бою ворожий батальйон був розгромлений - близько 35 окупантів ліквідовано, 40 втекло, декілька здалися в полон.

"Це важливий успіх, оскільки наші воїни пробили оборону, яку ворог готував місяцями. І це - результат довгої, титанічної праці, тренувань та злагодження.

Пам’ятайте, контрнаступ - це не кіно і не веселі відео у соцмережах. Якщо ви "втомилися від війни", то уявіть себе на місці хлопців у БМП, що летить на штурм", - додали в бригаді.

Ситуація на Бахмутському напрямку

За даними спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, станом на 25 червня українські бійці на Бахмутському напрямку просунулися на 600-1000 метрів.

Вранці 26 червня міністерство оборони Великої Британії заявило, що ЗСУ активізували свої атаки в районі Бахмута Донецької області.

Детальніше про ситуацію біля Бахмута та на Бахмутському напрямку після початку контрнаступу, який триває вже три тижні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.