ВСУ перебрасывают дополнительные силы на левый берег Херсонской области: карты боев ISW

Украинские войска продолжают операцию на левом берегу Херсонской области и перебрасывают дополнительные силы. Россияне утверждали, что ВСУ атаковали позиции РФ вблизи Поймы, Песчановки и Кринок 18 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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