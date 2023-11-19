ЗСУ перекидають додаткові сили на лівий берег Херсонської області: карти боїв ISW

Українські війська продовжують операцію на лівому березі Херсонської області і перекидають додаткові сили. Росіяни стверджували, що ЗСУ атакували позиції РФ поблизу Пойми, Піщанівки та з Кринок 18 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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