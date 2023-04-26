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Уже передано 98% бронетехники. Украина получит все необходимое для наступления, – генерал США

Новина українською →
Украина, Среда 26 апреля 2023 21:06
Уже передано 98% бронетехники. Украина получит все необходимое для наступления, – генерал США Фото: генерал Кристофер Каволи (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты уже передали более 98 процентов обещанных боевых машин в Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи.

"Я очень уверен, что мы доставили необходимый им материал, и мы будем продолжать держать линии снабжения открытыми для поддержки их операций", - сказал Каволи.

Он отметил, что многие системы вооружения поставляются в Украину по плану. При этом Киев уже получил более 98 процентов обещанных боевых машин.

Как сообщалось, в Пентагоне заверили, что танки Abrams поступят в Украину до конца года.

Также в ближайшие недели на полигоне Графенвер в Германии начнутся учения украинских бойцов на американских танках Abrams.

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