Уже передано 98% бронетехники. Украина получит все необходимое для наступления, – генерал США

Соединенные Штаты уже передали более 98 процентов обещанных боевых машин в Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи.

"Я очень уверен, что мы доставили необходимый им материал, и мы будем продолжать держать линии снабжения открытыми для поддержки их операций", - сказал Каволи.