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ВСУ получат танки Leopard: первые реакции Украины и мира

Фото: Украина и мир отреагировали на решение Германии предоставить танки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия сегодня официально объявила о намерении предоставить Украине современные танки Leopard 2. Такое решение Берлина положительно оценили в Украине и мире.

РБК-Украина собрало реакции украинских и международных лидеров в материале ниже.

Украина

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что это первый весомый шаг по танковой коалиции партнеров.

"Первый танковый шаг сделан. Далее - "танковая коалиция". Леопардов нужно много", - написал он в Telegram.

Великобритания

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак одним из первых отреагировал на решение Германии. Он заявил, что немецкие Leopard и британские Challenger помогут украинским войскам.

"Правильное решение членов НАТО и друзей направить основные боевые танки в Украину. Вместе с Challenger 2 они усилят огневую оборонительную мощь Украины. Вместе мы ускоряем наши усилия, чтобы обеспечить победу Украины в этой войне и обеспечить крепкий мир", - отметил Сунак в Twitter.

Польша

Польский премьер Матуеш Моравецкий поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за политическое решение по танкам.

"Решение об отправке "Леопардов" в Украину является большим шагом к тому, чтобы остановить Россию. Вместе мы сильнее", - подчеркнул премьер Польши.

Напомним, Германия сегодня официально объявила о передаче Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешила реэкспорт танков другим странам.

Кроме того, Берлин хочет собрать для Украины два танковых батальона, а также начать обучение для ВСУ в кратчайшие сроки.

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