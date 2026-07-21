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ВСУ получат новый минидрон с гранатометом (фото)

09:24 21.07.2026 Вт
2 мин
Какие функции будет выполнять новый НРК?
aimg Константин Широкун
Фото: ВСУ получат новый минидрон с гранатометом (mod.gov.ua)

Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ разведывательно-ударный НРК "Змей мини ударный", оснащенный гранатометом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Новая разработка украинского производителя создана совместно с инженерами одной из самых эффективных боевых бригад Сил обороны. Его изготовили на основе опыта более четырех лет войны и анализа боевого применения НРК в поле боя.

Инженеры реализовали ряд конструктивных решений, благодаря которым платформа показывает высокие показатели эффективности выполнения миссий.

Особенности НРК

"Змей мини ударный" помещается в багажник микроавтобуса, автомобильный прицеп или кузов пикапа. Транспортировка платформы не требует дополнительного оборудования.

Платформа оснащена боевым модулем с гранатометом МК19, выделяемым высокой кинетической энергией боеприпасов, универсальностью снарядов и возможностью вести точный огонь с закрытых позиций. На НРК можно установить любой другой боевой модуль с пехотным вооружением.

Напомним, ранее украинские военные впервые продемонстрировали работу Barracuda , который вместе с другими беспилотными системами атаковал позиции российских захватчиков.

В ВСУ отметили, что взаимодействие нескольких типов беспилотных систем позволяет более эффективно выявлять и поражать силы врага.

Также недавно в ГУР сообщили, что Украина разрабатывает новую систему для дронов , которая позволит как уничтожать цели кафиров, так и задерживать в Черном море подсанкционные корабли, после чего вводить их в порт для конфискации.

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