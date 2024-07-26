ЕС выделил Украине первый транш в 1,5 млрд евро из замороженных активов РФ

Сегодня ЕС выделяет первый платеж в поддержку Украины в размере 1,5 миллиарда евро, полученный от замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Замораживание активов российского Центробанка стало результатом санкций ЕС против России в ответ на ее агрессивную войну против Украины. Доходы, полученные операторами ЕС, не принадлежат России и хранятся в центральных депозитариях. Теперь ЕС начал направлять эти средства в Украину.

Доходы, полученные операторами ЕС и центральными депозитариями ценных бумаг (ЦДЦБ) от замороженных российских суверенных активов, были переданы Euroclear Еврокомиссией в качестве первого транша 23 июля. Теперь эти средства будут направлены через Европейский фонд мира и Фонд для Украины для укрепления военного потенциала Украины и содействия восстановлению страны.

Предыстория

В ответ на вторжение России в Украину Европейский союз и его государства-члены приняли несколько пакетов санкций против России. В рамках этих санкций были заморожены активы Центрального банка России, находящиеся в странах ЕС.

Запрет на операции, связанные с активами и резервами Центрального банка России и связанных с ним организаций, привел к чрезвычайному накоплению денежных средств и депозитов от погашения финансовых инструментов на балансах центральных депозитариев, что генерирует значительный доход.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров говорил, что Украина получит первый транш из доходов от замороженных активов России в размере 1,4-1,5 млрд евро в начале августа 2024 года.

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