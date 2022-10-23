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В Воздушных силах сказали, что нужно для сбития вражеских дронов ночью

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Воскресенье 23 октября 2022 13:27
В Воздушных силах сказали, что нужно для сбития вражеских дронов ночью Фото: в Воздушных силах сказали, что нужно для сбития вражеских дронов ночью (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украине нужны поставки огневых средств от союзников для того, чтобы эффективнее сбивать вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что иранские дроны-камикадзе сравнительно дешевые, россияне по большей части запускают их ночью.

"Летают ночью, значит обнаруживать их визуально нет возможности. Обнаруживать их можно только радиолокационными средствами - те системы огневые, которые имеют радары, которые могут радиолокационно обнаружить цель и уничтожить ракетами", - сказал Игнат.

Он отметил, что любые огневые средства, которые могут передать европейские партнеры, помогли бы ВСУ, чтобы предотвратить расходование больших ресурсов на их сбитие.

По его словам, основная задача Воздушных сил - не допустить российской авиации в небе. Он также упомянул о сбитии двух вражеских вертолетов Ка-52 22 октября. Игнат отметил, что запчасти к ним поставляли из промышленного гиганта "Мотор Сич", президента которого недавно задержали.

Также напомним, что сегодня ночью ВСУ сбили 16 иранских дронов.

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