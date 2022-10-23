Немецкая IRIS-T уже спасла много жизней в Киевской области, - Шмыгаль

"Германия уже поставила нам систему IRIS-T. Она используется неделю и уже спасла много-много жизней, особенно в Киевской области. К сожалению, на данный момент у нас есть только одна такая система и мы с нетерпением ждем следующую. Я надеюсь, что это будет в ноябре", - отметил он.

По его словам, украинской стороне срочно необходимы боеприпасы для IRIS-T, но дополнительные партии ракет только производятся. А те, с которыми пришла система, сбили значительное число российских ракет. Он также ответил на вопрос о том, сколько времени должно пройти, чтобы не стало слишком поздно для поставок.

"Это буквально вопрос нескольких дней. Ежедневно россияне используют против нас от 20 до 30 иранских дронов-камикадзе. Их трудно сбить. Вот почему мы просим у наших партнеров специальные глушилки…Есть устройства, которые могут бороться с этими иранскими беспилотниками. Мы знаем, у кого они есть, и просим наших партнеров", - добавил Шмыгаль.