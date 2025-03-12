ua en ru
Ср, 12 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Стало известно, сколько бронеавтомобилей Senator передала канадская компания Roshel Украине

Среда 12 марта 2025 17:41
UA EN RU
Стало известно, сколько бронеавтомобилей Senator передала канадская компания Roshel Украине Фото: Senator-APC_1 (armadainternational.com)
Автор: Наталья Кава

Канадский производитель бронетехники Roshel недавно уже передал украинским военным 1700 бронеавтомобилей Senator.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog.

По словам основателя компании Романа Шимонова, Roshel поставила в Украину более 1700 единиц Senator, это больше, чем любой другой мировой производитель. Он отметил, что все машины были спроектированы и изготовлены в Канаде.

Также известно, что большинство машин, которые были отправлены в Украину, были профинансированы международными союзниками, а не канадским правительством.

"Более 90% этих машин были предоставлены США, европейскими правительствами и самой Украиной", - заявил он.

Что известно о Senator

Бронеавтомобиль Senator - это современная боевая машина, разработанная канадской компанией Roshel Defence Solutions. Он создан для выполнения различных тактических задач, включая перевозку личного состава, патрулирование и специальные операции. Автомобиль имеет модульную конструкцию, что позволяет адаптировать его под нужды силовых структур и армии.

Основной защитой Senator является бронированный корпус, соответствующий стандартам STANAG 4569, обеспечивая устойчивость к пулям и взрывам. Машина оборудована мощным двигателем, современной системой связи и может комплектоваться дополнительными защитными элементами, такими как бронированные окна и противоминная защита. Она также оснащена интегрированными системами наблюдения и управления, повышающими эффективность во время боевых операций.

Канада активно поставляет Senator в Украину в рамках военной помощи. Эти бронеавтомобили уже используются украинскими военными для выполнения боевых задач, эвакуации раненых и логистических перевозок в зонах боевых действий. Надежная защита и маневренность делают Senator важным элементом усиления обороноспособности украинской армии.

Подробно о том, как эти машины применяются в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Война в Украине
NEWS
На каких условиях США возобновили помощь Украине и чья идея о перемирии: эксклюзив РБК-Украина
На каких условиях США возобновили помощь Украине и чья идея о перемирии: эксклюзив РБК-Украина
DAILY
Снова перезагрузка? Как Путин ищет подход к Трампу и что происходит между Россией и США
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Снова перезагрузка? Как Путин ищет подход к Трампу и что происходит между Россией и США