Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ получили данные о логистике ЧФ РФ в Севастополе: партизаны показали фото

Крым, Воскресенье 14 декабря 2025 08:46
ВСУ получили данные о логистике ЧФ РФ в Севастополе: партизаны показали фото Иллюстративное фото: ВСУ получили данные о логистике ЧФ РФ в Севастополе (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Партизанское движение "АТЕШ" провело разведку одного из ключевых логистических объектов Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным движения, агенты осуществили детальную разведку 758-го Центра материально-технического обеспечения (военная часть 63876), который отвечает за снабжение южной группировки российских оккупационных войск. Партизаны зафиксировали точные координаты командных зданий и основных площадок хранения материальных ресурсов.

В "АТЕШ" отмечают, что этот центр является критически важным элементом логистики, от которого зависит способность российских войск вести боевые действия, в частности на Херсонском и Запорожском направлениях.

"Все полученные сведения уже переданы Силам обороны Украины. Эта информация позволит нанести точечный удар по снабжению и логистической структуре Черноморского флота", - сказано в сообщении.

Фото: ВСУ получили данные о логистике ЧФ РФ в Севастополе (t.me/atesh_ua)

Разведка "Атеш"

В последнее время представители партизанского движения систематически обнародовали информацию о ключевых военных объектах России.

В частности, агентура движения "АТЕШ" смогла проникнуть на позиции российского подразделения противовоздушной обороны вблизи Санкт-Петербурга, которое отвечает за защиту города и стратегических объектов Северо-Западного региона РФ.

Кроме того, разведчики "АТЕШ" обнаружили ремонтно-восстановительную базу оккупационных войск на Херсонщине, которую впоследствии успешно уничтожили Силы обороны Украины. Ранее украинские партизаны также осуществили разведку стратегической нефтебазы в Воронеже, которая обеспечивает горючим российские войска сразу на двух направлениях.

Недавно "АТЕШ" провел разведку в районе Севастопольской бухты, которая является ключевым узлом военно-логистической инфраструктуры Черноморского флота РФ.

