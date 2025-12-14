ВСУ получили данные о логистике ЧФ РФ в Севастополе: партизаны показали фото
Партизанское движение "АТЕШ" провело разведку одного из ключевых логистических объектов Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
По данным движения, агенты осуществили детальную разведку 758-го Центра материально-технического обеспечения (военная часть 63876), который отвечает за снабжение южной группировки российских оккупационных войск. Партизаны зафиксировали точные координаты командных зданий и основных площадок хранения материальных ресурсов.
В "АТЕШ" отмечают, что этот центр является критически важным элементом логистики, от которого зависит способность российских войск вести боевые действия, в частности на Херсонском и Запорожском направлениях.
"Все полученные сведения уже переданы Силам обороны Украины. Эта информация позволит нанести точечный удар по снабжению и логистической структуре Черноморского флота", - сказано в сообщении.
Разведка "Атеш"
В последнее время представители партизанского движения систематически обнародовали информацию о ключевых военных объектах России.
В частности, агентура движения "АТЕШ" смогла проникнуть на позиции российского подразделения противовоздушной обороны вблизи Санкт-Петербурга, которое отвечает за защиту города и стратегических объектов Северо-Западного региона РФ.
Кроме того, разведчики "АТЕШ" обнаружили ремонтно-восстановительную базу оккупационных войск на Херсонщине, которую впоследствии успешно уничтожили Силы обороны Украины. Ранее украинские партизаны также осуществили разведку стратегической нефтебазы в Воронеже, которая обеспечивает горючим российские войска сразу на двух направлениях.
Недавно "АТЕШ" провел разведку в районе Севастопольской бухты, которая является ключевым узлом военно-логистической инфраструктуры Черноморского флота РФ.