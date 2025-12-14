ВСУ получили данные о логистике ЧФ РФ в Севастополе: партизаны показали фото

Партизанское движение "АТЕШ" провело разведку одного из ключевых логистических объектов Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным движения, агенты осуществили детальную разведку 758-го Центра материально-технического обеспечения (военная часть 63876), который отвечает за снабжение южной группировки российских оккупационных войск. Партизаны зафиксировали точные координаты командных зданий и основных площадок хранения материальных ресурсов.

В "АТЕШ" отмечают, что этот центр является критически важным элементом логистики, от которого зависит способность российских войск вести боевые действия, в частности на Херсонском и Запорожском направлениях.

"Все полученные сведения уже переданы Силам обороны Украины. Эта информация позволит нанести точечный удар по снабжению и логистической структуре Черноморского флота", - сказано в сообщении.