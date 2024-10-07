Британия выделила Украине около 4,5 млрд долларов на закупку оружия

Великобритания выделила Украине 3,5 млрд фунтов стерлингов (около 4,5 млрд долларов) на закупку современного военного оборудования британских производителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

Отмечается, что торговая миссия страны, в которую вошли представители Министерства обороны, Департамента бизнеса и торговли и оборонной ассоциации ADS, посетила Украину для обсуждения дальнейшего сотрудничества с украинским правительством и представителями промышленности.

Эта миссия является продолжением соглашения, подписанного в июле 2024 года, позволяющего Украине потратить 3,5 млрд фунтов стерлингов (около 4,5 млрд долларов) на закупку современного военного оборудования британских производителей.

Группу британской миссии возглавил заместитель государственного секретаря по вооруженным силам Люк Поллард.

Он заявил, что страна постоянно поддерживает Украину, не только предоставляя военную технику, но развивая сотрудничество с украинской оборонной промышленностью. Это помогает привлекать инвестиции и укреплять возможности двух государств.

Одной из ключевых договоренностей этой миссии стало понимание потребностей Украины в комплексных вооружениях и наземных системах. Это стало "сигналом" для британской оборонной промышленности, которая уже готовится к выполнению будущих заказов.

Кроме того, Министерство обороны Британии заключило "несколько важных контрактов" с британскими компаниями.

Среди прочего соглашение было заключено с Thales на поставки ракет для противовоздушной обороны и Sheffield Forgemasters на изготовление поковок для артиллерийских орудий.

Также межправительственная команда Task Force HIRST работает над стимулированием промышленного производства и расширением международного сотрудничества с украинскими компаниями.