РФ продвигает в мировых СМИ фейки о "неэффективности" западного вооружения, - ЦПД
Российские пропагандисты на прошлой неделе пытались продвигать в мировых медиа фейки о якобы "неэффективности" вооружения, предоставляемого США и Европой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Отмечается, что целью таких манипуляций была попытка спровоцировать Вашингтон прекратить поставлять Киеву оружие и технику.
В то же время кремлевские недожурналисты распространяли дезинформацию, что якобы помощь Запада "неэффективна", поэтому особых успехов на поле боя не следует ожидать.
Кроме этого, пропагандисты разгоняли фейк о Соледаре, утверждая, что россиянам удалось захватить город.
В ЦПД объяснили, что все эти нарративы РФ продвигала в мировых СМИ, чтобы зародить сомнения в способности Украины дать отпор стране-оккупанту.
Напомним, в декабре кремлевская пропаганда пыталась через иностранных спикеров и медиа делать вбросы о "необходимости мирных переговоров Украины с Россией на условиях страны-агрессора".
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