РФ продвигает в мировых СМИ фейки о "неэффективности" западного вооружения, - ЦПД

Российские пропагандисты на прошлой неделе пытались продвигать в мировых медиа фейки о якобы "неэффективности" вооружения, предоставляемого США и Европой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что целью таких манипуляций была попытка спровоцировать Вашингтон прекратить поставлять Киеву оружие и технику.

В то же время кремлевские недожурналисты распространяли дезинформацию, что якобы помощь Запада "неэффективна", поэтому особых успехов на поле боя не следует ожидать.

Кроме этого, пропагандисты разгоняли фейк о Соледаре, утверждая, что россиянам удалось захватить город.

В ЦПД объяснили, что все эти нарративы РФ продвигала в мировых СМИ, чтобы зародить сомнения в способности Украины дать отпор стране-оккупанту.