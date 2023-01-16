ua ru
Пн, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ продвигает в мировых СМИ фейки о "неэффективности" западного вооружения, - ЦПД

Новина українською →
Понедельник 16 января 2023 05:57
РФ продвигает в мировых СМИ фейки о "неэффективности" западного вооружения, - ЦПД Фото: РФ продвигает в мировых СМИ фейки о "неэффективности" западного вооружения (freepik.com)
Автор: Олег Васкив

Российские пропагандисты на прошлой неделе пытались продвигать в мировых медиа фейки о якобы "неэффективности" вооружения, предоставляемого США и Европой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что целью таких манипуляций была попытка спровоцировать Вашингтон прекратить поставлять Киеву оружие и технику.

В то же время кремлевские недожурналисты распространяли дезинформацию, что якобы помощь Запада "неэффективна", поэтому особых успехов на поле боя не следует ожидать.

Кроме этого, пропагандисты разгоняли фейк о Соледаре, утверждая, что россиянам удалось захватить город.

В ЦПД объяснили, что все эти нарративы РФ продвигала в мировых СМИ, чтобы зародить сомнения в способности Украины дать отпор стране-оккупанту.

Напомним, в декабре кремлевская пропаганда пыталась через иностранных спикеров и медиа делать вбросы о "необходимости мирных переговоров Украины с Россией на условиях страны-агрессора".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине
Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине
DAILY
Оружие, которое изменит войну. Что Запад может дать Украине для победы над РФ
Юлия Акимовакорреспондент Оружие, которое изменит войну. Что Запад может дать Украине для победы над РФ